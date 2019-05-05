Havadan Kartal, soldan Aslan

AKŞAM

BELKİ de sezonun kaderinin yazılacağı maç bugün T.Telekom’da oynanacak. İki takımın savunma hattına bakıldığında G.Saray öne çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, maç başına 1 gol yeme ortalamasıyla oynuyor. Beşiktaş’ta ise bu rakam 1.3’e denk geliyor. G. Saray tam 34 maçtır ligde evinde kaybetmiyor. Eğer bugün de yenilmezse, 1998’deki 35 maçlık rekorunu egale edecek. Ancak Beşiktaş cephesi de kazanarak şampiyonluk yarışında bu istatistiğe son vermeyi istiyor.

YUKARIDAN GEÇİT VERMİYORLAR

Sarı-Kırmızılı ekipte bu sezon ligde 13 kez sol ayakla yapılan vuruşlardan gol geldi. Beşiktaş ise 9 kez solla sevindi. Hava toplarında da iki takım arasında fark bulunuyor. Siyah-Beyazlılar kaydettikleri toplam 66 golün 15’ini kafa vuruşlarıyla hanesine yazdırdı. G.Saray ise toplam 62 golün 10’unu aynı şekilde kaydetti. Önceki yıllarda sürekli yüksek toplardan gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, 31. Hafta öncesinde ligde 1 tane bile kafa golü yemedi!

EŞİTLİK BUGÜN BOZULABİLİR

Pas başarı oranında ev sahibi ekip öne çıkıyor. Galatasaray, %83 başarılı pas ortalamasıyla oynuyor. Beşiktaş ise yüzde 80’de kaldı. Ancak Kartal, rakibine oranla daha kısa sürede gol atıyor. Beşiktaş, ortalama her 40.9 dakikada bir rakip ağları buldu. Sarı-Kırmızılılar ise 43.5 dakikada bir gol sevinci yaşadı. Galibiyet yüzdelerinde ise eşitlik bulunuyor. İki ezeli rakip de yüzde 56.7’lik bir başarı oranı tutturdu. Ancak bugün taraflardan biri öne geçebilir!