Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6893
  • 6,2539
  • 284.899
  • 99697.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Hatem Ben Arfa'dan şok transfer açıklaması: Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı

Hatem Ben Arfa'dan şok transfer açıklaması: Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı

Hatem Ben Arfa'dan şok transfer açıklaması: Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde en fazla uğraştığı isimlerden biri olan Ben Arfa'dan olumlu yanıt alamamıştı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu hiçbir takımla anlaşamayarak boşta kaldı.

Yanal, kapalı savunmaları açabilmesi açısından Ben Arfa'nın da takıma katımasını istedi. Sportif direktör Damien Comolli, bu transferle uzun süre uğraşsa da olumlu sonuçlandıramadı. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok önemli kulübün ilgilendiği Fransız oyuncu, kendisini isteyen kulüpleri reddetti.

32 yaşındaki futbolcu neden hiçbir kulübe imza atmadığını merak edenlere Instagram'dan yanıt verdi.

Ben Arfa yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı;

"Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı. Bu iş, kadın gibidir. Eğer seni heyecanlandırmıyorsa boş ver gitsin. 

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol atıp 6 da asist yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tek celsede bitti
Yaşar İpek'in hapsini istiyor
Ajda setlere dönüyor
Venedik'te Hürrem imajı
Hande Yener'den Demet Akalın sürprizi
<p>Antalya´nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen Orhan Okulu, yağlı güreşe babası Bekir Okulu´nun teşv

´Geri Vitesi Olmayan Pehlivan´ Rekorunu Geliştirme Peşinde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Anahtardan bakın neler yaptı!

WhatsApp Web'e karanlık mod geldi