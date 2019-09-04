Hatem Ben Arfa'dan şok transfer açıklaması: Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde en fazla uğraştığı isimlerden biri olan Ben Arfa'dan olumlu yanıt alamamıştı. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu hiçbir takımla anlaşamayarak boşta kaldı.
Yanal, kapalı savunmaları açabilmesi açısından Ben Arfa'nın da takıma katımasını istedi. Sportif direktör Damien Comolli, bu transferle uzun süre uğraşsa da olumlu sonuçlandıramadı. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok önemli kulübün ilgilendiği Fransız oyuncu, kendisini isteyen kulüpleri reddetti.
32 yaşındaki futbolcu neden hiçbir kulübe imza atmadığını merak edenlere Instagram'dan yanıt verdi.
Ben Arfa yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı;
"Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı. Bu iş, kadın gibidir. Eğer seni heyecanlandırmıyorsa boş ver gitsin.
Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol atıp 6 da asist yaptı.