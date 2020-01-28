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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 13:03
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  • 28 Ocak 2020 Salı 13:03

Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı

Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı

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Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Hatem Ben Arfa’nın yeni takımı belli oldu.

32 yaşındaki Fransız futbolcu, La Liga ekiplerinden Valladolid ile sözleşme imzaladı. Ben Arfa, Enes Ünal’ın da formasını giydiği İspanyol ekibinde sezon sonuna kadar top koşturacak.

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