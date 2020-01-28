Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı

32 yaşındaki Fransız futbolcu, La Liga ekiplerinden Valladolid ile sözleşme imzaladı. Ben Arfa, Enes Ünal’ın da formasını giydiği İspanyol ekibinde sezon sonuna kadar top koşturacak.
Spor İl Güvenlik Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarların alınmamasına karar verdi.
Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.
Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ağır eleştiriler alan Islam Slimani Tottenham ve Manchester United'ın listesinde.
Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Hatem Ben Arfa’nın yeni takımı belli oldu.
Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.
Gurbetçi avına çıkan Aslan, listesini belirledi. Cim-Bom, Schalke 04’ten Suat Serdar, Ahmed Kutucu, Düsseldorf’ta oynayan Kaan Ayhan, Sassuolo’da forma giyen sol bek Mert Müldür ve Willem II’de top koşturan orta saha Görkem Sağlam’la ilgileniyor.