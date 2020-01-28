Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için flaş karar Spor İl Güvenlik Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarların alınmamasına karar verdi.

İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi İşte Sergen'in Beşiktaş'taki ilk transferi Beşiktaş'ta takımın başına getirilen Sergen Yalçın ile birlikte yeni sezonun planlaması da yapılmaya başlandı. Gündeme gelen ilk isim ise Nazım Sangare.

Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Cimbom'a 'Yeni Chedjou' Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.

Fenerbahçe'nin kapı dışarı ettiği Slimani, devlerin listesinde Fenerbahçe'nin kapı dışarı ettiği Slimani, devlerin listesinde Fenerbahçe'de oynadığı futbolla ağır eleştiriler alan Islam Slimani Tottenham ve Manchester United'ın listesinde.

Ben Arfa, Enes Ünal ile takım arkadaşı oldu Ben Arfa, Enes Ünal ile takım arkadaşı oldu Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Hatem Ben Arfa’nın yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi Beşiktaş'tan TFF'ye 'maç tekrarlansın' talebi Beşiktaş, Göztepe maçındaki kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması yönündeki yazılı talebini resmi olarak TFF'ye iletti.