Hatayspor'un konuğu B.B. Erzurumspor

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetecek.
Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.
Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.
Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiği maçta harikalar yaratan genç kaleci Altay Bayındır'ın başarısının ardından Michael Kraft çıktı. 21 yaşındaki başarılı file bekçisi, Sarı-Lacivertlilerin Alman kaleci antrenörüyle farklı bir seviyeye ulaştı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası maçında, koronavirüs sebebiyle 3 haftadır forma giyemeyen futbolcularla birlikte sakatlıktan kurtulan oyuncuları sahaya sürecek.