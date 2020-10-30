Hatayspor'da koronavirüs testleri negatife döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır." denildi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir'deki deprem nedeniyle profesyonel liglerde yarın ve 1 Kasım Pazar günü oynanacak 5 maçın ertelendiği duyurdu.
Gençlerbirliği Kulübü, 1 genç futbolcusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Her alanda olduğu gibi transferde de büyük bir rekabete tutuşan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sefer genç bir futbolcu için karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp Bursaspor'un yıldız adayı Ali Akman'ı transfer etmek için girişimlere başlarken transfere Emre Belözoğlu da dahil. Aslan'ın kozu Ali Akman'ın Ayhan Akman'ın yeğeni olması; Fenerbahçe ise son yıllarda yaptığı gibi bu transferde de ezeli rakibine sürpriz yapmak istiyor.