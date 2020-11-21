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aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:39
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Hatayspor'da 1 futbolcuda koronavirüs

Hatayspor'da 1 futbolcuda koronavirüs

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Hatayspor, 1 futbolcusunda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan COVID-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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