Hatayspor'da 1 futbolcuda koronavirüs

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan COVID-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Göztepe 4 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki pozitif vaka sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.
FT Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yeni teknik direktörleri Ersun Yanal'ın ekstra motivasyonu ile Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.