Hatayspor ile Rizespor yenişemedi

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Biram Diouf ile 64'te Fernando Boldrin kaydetti. Hatayspor'un golleri 35'te Rayane Abid ve 90+7'de Boupendza'dan geldi.
90+7'DE GOL BÖYLE GELDİ
Maçın en iyi oyuncularından Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kafayla uzaklaştırmak istediği topta boşa çıktı, Hatayspor'da Boupendza topu boş kaleye göndererek skoru 2-2 yapan golü attı! Rizespor, Gökhan Akkan'ın son saniyelerdeki büyük hatası sonrasında üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 bitti.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 12 puana çıkarken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puana yükselerek 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor BAY geçecek. Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor karşılaştı.