Hatayspor, Galatasaray'dan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'ı istedi

TFF 1'Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor transferde hareketli saatler yaşıyor.
Bordo-beyazlılar Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.
Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın, Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'i bizzat arayarak oyuncular hakkında bilgi aldığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı eski golcüsü Vincent Aboubakar, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.
Sparta Prag ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan tecrübeli stoper Semih Kaya, eski takımı Galatasaray'dan haber bekliyor. 29 yaşındaki savunmacı, Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atmaya hazır.
Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, Guangzhou ile sözleşmesini fesheden İsrailli forvet Eran Zahavi ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli hücumcu, Sarı-Lacivertlilerden yıllık 1,5 milyon euro maaş alacak. Bu arada Eran Zahavi, spor paylaşımları yapan bir sosyal medya hesabının ‘Come to Fenerbahçe' paylaşımına ‘Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...' cevabını verdi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar, Zahavi'nin bu cevabını beğeni yağmuruna tuttu.
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Hatayspor, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.
The Land Of Legend Cup turnuvasında şampiyon olan Fenerbahçe, kupasını aldı. Kupa töreninde yaşananlar ise sosyal medyada gündeme oturdu.