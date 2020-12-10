Hatayspor Erzurumspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı

2011'den beri kulübün sahibi olan Nasser Al-Khealifi ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçtan önce forma verdi.

Hatayspor Erzurumspor'a gol yağdırdı

Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta BB Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 15'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.