Hatayspor Erzurumspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen maçta Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi.
47. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Akintola'nın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Osman Çelik, meşin yuvarlığı kendi ağlarına gönderdi: 2-0.
52. dakikada Aabid ceza sahasının sağından çektiği şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.
57. dakikada ev sahibi takım, farkı 3'e çıkardı. Diouf'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin bacaklarının arasından filelere gitti: 3-0.
67. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarla buluştu.
Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abidoğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Akintola (Dk. 71 Barbosa),Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 62 Boupendza),Traore (Dk. 71 Ribeiro),Diouf (Dk. 83 Mirkan Aydın)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Hasan Hatipoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan),Mina, Kaan Kanak (Dk. 89 Mücahit Albayrak),Novikovas (Dk. 74 Sissoka),Osman Çelik, İbrahim Akdağ, Obertan, Gomes (Dk. 76 Oltan Karakullukçu),Muhammed (Dk. 66 Ömer Hasan Şişmanoğlu)
Goller: Dk. 42 Diouf, Dk. 47 Osman Çelik (kendi kalesine),Dk. 57 Akintola (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Traore, Dk. 43 Akintola, Dk. 76 Münir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 76 Ömer Hasan Şişmanoğlu, Dk. 80 Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Trabzonspor'un yeni sponsorluk anlaşması KAP üzerinden resmen açıklandı.
PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, 5-1 biten Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.
2011'den beri kulübün sahibi olan Nasser Al-Khealifi ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçtan önce forma verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken Göztepe-Alanyaspor arasındaki erteleme maçı oynandı.
Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasından ertelenen maçta BB Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 15'e yükselterek 11. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 9 puanla 18. sırada kaldı.
AC Milan stoper transferi için iki aday belirledi. Adaylardan birisi milli oyuncumuz Ozan Kabak oldu.