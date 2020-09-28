  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Hatayspor, Babajide David Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı

Hatayspor, Babajide David Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı

Paylaş

IHA

Süper Lig ekiplerinden A.Hatayspor, Nijeryalı kanat oyuncusu Babajide David Akintola'yı 1 yıllığına kiraladı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele eden A.Hatayspor, 24 yaşındaki kanat oyuncusu olan Babajide David Akintola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bonservisi FC Midtjylland’da olan ve son olarak Kıbrıs Rum Kesimi 1. Lig takımlarından Omonia Lefkoşa’da forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zaman Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden Akintola transferi için yapılan açıklamada, “Kulübümüz Danimarka Süper Lig ekiplerinden FC Midtjylland’den Babajide David Akintola ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Omonoia Lefkoşa takımında sol ve sağ kanat olarak görev yapan Nijeryalı 24 yaşındaki başarılı futbolcunun imza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. David’e ve A. Hatayspor’umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...
Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Fener transferde herkesi ters köşeye yatırdı! Kanat ve forvet beklenirken...

Marcao bavullarını topladı, gidiyor! İşte bonservis bedeli...
Marcao bavullarını topladı, gidiyor! İşte bonservis bedeli...

Marcao bavullarını topladı, gidiyor! İşte bonservis bedeli...

Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti'
Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti'

Olay sözler! 'Samatta Fener'e gönülsüzce gitti'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Derbi sonrası ayrılık kararı!
Derbi sonrası ayrılık kararı!

Derbi sonrası ayrılık kararı!

Transfer döneminin en aktif takımı Fenerbahçe bir yandan da takımdan göndereceği futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam oynanan Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Serdar Aziz, Allahyar, Nabil Dirar, Garry Rodrigues ve Michael Frey ile kısa süre içinde vedalaşılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi hala resmen açıklanmayan Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisi öncesi takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi
Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi

Ndiaye'de işlem tamam! Dün İstanbul'a geldi

Süper Lig'e müthiş bir giren, yaptığı transferlerle de adından söz ettiren Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli ön libero dün İstanbul'e geldi.

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru
Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru

Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru

4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Galatasaray'a ceza yolda
Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray'a ceza yolda

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti
Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti

Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.