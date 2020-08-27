Hatayspor, Alexandros Katranis'i kiraladı

SPOR GÜNDEMİ

Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mısır'ın Zamalek ekibinde forma giyen 22 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed'e kancayı taktı. Cimbom, Mısır'da Mohamed Salah ve Trezeguet'den sonraki en önemli yetenek olarak görülen futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-Kırmızılılar, Zamalek'in kapıyı 3 milyon eurodan açtığı futbolcuyu kadrosuna katarsa oyuncuya 800 bin euro maaş verecek.

Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap Nwakaeme'den F.Bahçe sorusuna beklenmedik cevap Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. 31 yaşındaki futbolcu, ‘Fenerbahçe'den sana bir teklif geldi mi?' sorusuna, “Ayrılmak gibi bir hedefim yok ve ayrılmayı düşünmüyorum” dedi ancak “Eğer ayrılacaksam Trabzonspor'u mutlu edecek bir teklif sunulmalı” diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

Vedat, Götze'yi getirecek Vedat, Götze'yi getirecek Kosovalı forveti 19 milyon euroya Lazio'ya satan Sarı-Lacivertliler, bu paranın bir bölümünü Götze transferi için kullanacak. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun maaşı buradan karşılanacak.

Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar Babası isyan etti: Oğluma yanlış yaptılar Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının Burak Yılmaz tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”

Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü Lyon teklif yükseltti, Luiz Gustavo'ya yol göründü Olimpik Lyon, Fenerbahçe'nin başarılı ön liberosu Luiz Gustavo için ısrarını sürdürüyor. Fransız ekibi, Brezilyalı futbolcu için Sarı-Lacivertlilere yaptığı teklifini bonuslarla birlikte 8,5 milyon euroya yükseltti. Fenerbahçe'nin talebi ise 10 milyon euro.