27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:03 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:03
Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.
(AA)