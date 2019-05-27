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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:03 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:03

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finalinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

(AA)

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