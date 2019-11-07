Hata yok Kardeşler 'VAR'

AKŞAM

LİGİN 10. haftasında oynanan KayserisporFenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu verdiği vermediği kararlarla çok konuşulmuştu... Bu gibi durumlarda tartışmaların odağındaki hakemler, geçmiş zamanlarda Merkez Hakem Kurulu tarafından belirli bir süre dinlendirildi. Bu kez durum farklı! Arda Kardeşler ve Tugay Kaan Numanoğlu’na 11. Haftada da görev verildi. Kardeşler ve Numanoğlu ikilisi bu kez de birlikte Malatyaspor– Göztepe karşılaşmasına görevlendirildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar bu karara sosyal medyadan büyük tepki göstererek MHK Başkanı Zekeriya Alp’in istifasını istedi.

AYDINUS VE GENÇERLER SAHADA

Tartışılan kararların yer aldığı Kayserispor–Göztepe maçının hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler’e de 11. hafta maçlarında görev verildi. Fırat Aydınus, Başakşehir Ankaragücü maçının VAR hakemi olarak görevlendirilirken Koray Gençerler ise Sivasspor – Konyaspor maçının VAR hakemi olarak atandı. MHK, Fenerbahçe-Kaşımpa maçına ise Ali Palabıyık’ı atadı. VAR da ise Serkan Tokat görev yapacak. Ali Palabıyık Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki RB Leipzig Zenit mücadelesini yönetti. İyi bir maç yöneten Palabıyık’ın, 8 bin dolar (46 bin TL) kazandığı belirtildi.

ÇAKIR G.SARAY MAÇINA ATANDI

MHK, Gaziantep-G.Saray maçında ise Cüneyt Çakır’a görev verdi. Bu karşılaşmanın VAR hakemi ise Volkan Bayarslan… Trabzon-Alanya maçında ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak. VAR da ise Özgüç Türkalp görev alacak. Trabzon’un daha önce 1 kez maçını yöneten Bitigen 2017 yılında oynanan Türkiye Kupası rövanş maçında düdük çalmış. Trabzon karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı. Bitigen, Alanya’nın ise iki maçında görev yaptı. Bu karşılaşmaları Alanyaspor kazanma başarısı gösterdi. Beşiktaş-Denizlispor’un maçın hakemi Özgür Yankaya oldu. VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan atandı.