Hat-trick yapan Gomis'li Al-Hilal şampiyon

Ligin 28. haftasında Al-Hazem'i konuk eden Al-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in "hat-trick" yaptığı maçta 4-1 galip geldi. Al-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.
Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan Al-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi Al Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.
Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden Al-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.
Topuk Yaylası'ndaki kampı tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmesi, oyuncularla iletişimindeki başarısını ön plana çıkartan unsur oldu.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp Lazio'yla anlaşma noktasına gelirken, transferin tamamlanmasına da ramak kaldı. 26 yaşındaki golcü futbolcunun pazartesiye kadar takımdan ayrılıp İtalya'ya sözleşme imzalamaya gitmesi bekleniyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle federasyonlar ve spor kulüpleri bayram mesajları yayınladı.
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde El-Hazem'i 4-1 yenen El-Hilal, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı iki yıl sonra Çubuklu formayı tekrar giyecek. 2 sene önce Al Nasr'a satılan sambacı, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. 30 yaşındaki oyuncu, Kanarya'yla yeniden anlaştı. Bu transfer bedelsiz bitirilecek.
İtalyan basınında Sörloth'un, C.Palace üzerinden Inter'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler Trabzonspor taraftarını tedirgin etti.