Hastaneye kaldırılan Koeman'dan açıklama

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Ahmed Musa operasyonu başlıyor Galatasaray'da Ahmed Musa operasyonu başlıyor Nijerya basını, Galatasaray'ın yeni sezonda Ahmed Musa'yı kiralamak için girişimde bulunacağını yazdı.

Fenerbahçe'de koronavirüs tespiti! Yarınki antrenman iptal edildi Fenerbahçe'de koronavirüs tespiti! Yarınki antrenman iptal edildi Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.

10 saat sürdü: Başkan Cengiz ameliyat oldu 10 saat sürdü: Başkan Cengiz ameliyat oldu Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alex'ten Ümit Özat ve Arda Turan'a sürpriz Alex'ten Ümit Özat ve Arda Turan'a sürpriz Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Ümit Özat ile Arda Turan'ın birlikte gerçekleştirdikleri Instagram canlı yayınına yorum yaptı.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen ardından 12 Haziran'da yeniden start alacak maçlar için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor. Bu doğrultuda sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu Jose Callejon'u gündemine alan Fenerbahçe'ye İspanyol oyuncudan kötü haber geldi.

Eski Galatasaraylı açıkladı: Falcao'nun yerine o gelebilir Eski Galatasaraylı açıkladı: Falcao'nun yerine o gelebilir Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mario Mandzukic ile ilgili, son olarak Antalyaspor'da görev yapan vatandaşı Stjepan Tomas'tan açıklama geldi.