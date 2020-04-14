Hastalığı atlatan Abdurrahim Albayrak çalışmaya devam ediyor

Abdurrahim Albayrak, Basın Ekspres Yolu üzerindeki şirketinde villa olarak kullandığı en üst kattaki bin metrekarelik bölümü ofis ortamına çevirdi. Şirketin alt katındaki ofislere inmemek için, üst tarafı karantinaya uygun şartlara getiren Albayrak, günün büyük bölümünü Galatasaray’daki görevlerine ayırıyor.
Kulüp işlerini buradan yürütmek amacıyla özel bir sistem kurduran Abdurrahim Albayrak, futbolcularla, teknik ekiple, diğer yöneticilerle ve transfer çalışmaları doğrultusunda menajerlerle rahat bir şekilde görüntülü iletişim sağlayabiliyor. Evine gitmeyen ve vaktinin tamamını burada geçiren Albayrak, böylece hem kendi şirketinde karantinada kalıyor hem de ofis işlerini yerine getiriyor.
(Fanatik)
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