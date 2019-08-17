Hasan Şaş ve Necati Ateş'in karıştığı kavga Galatasaray camiasında büyük tepki gördü

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Fatih Terim’in cezalı olması sebebiyle takımı kenardan takip eden ve maçın içinde olan Hasan Şaş- Ümit Davala, Levent Şahin’in oyuncularına tam olarak hakim olamadığı gibi taktik değişikliklerinde yetersiz kalmaları dikkatlerden kaçmadı.
HASAN ŞAŞ SÜREKLİ BİR KAVGANIN İÇİNDE!
Seri – Selçuk İnan ve Belhanda gibi sertlikten, mücadele gücünden uzak 3 futbolcuya orta sahada şans veren teknik heyet, oynanan kötü futbola reaksiyon gösteremezken, bunların üstüne özellikle Hasan Şaş’ın TT Arena’da ya da gittiği her deplasman maçında sürekli kavga ve karmaşaların içinde yer alması camianın da tepkisini çekmeye başladı.
KAVGAYI BIRAKIN TAKIMA BAKIN TEPKİSİ
Dün Denizli’de taraftarlarla ağır bir tartışma yaşayan Hasan Şaş – Necati Ateş ikilisine Galatasaray yönetiminin vereceği tepki merakla beklenirken, üç antrenörün ( Hasan Şaş-Ümit Davala-Levent Şahin) saha içerisinde takımına hakim olamaması ve yıllarca Fatih Terim’in yardımcılığını yapmalarına rağmen oyunu okuyamamaları resmen infial yarattı. Süper Lig’i henüz açmamış izlenimi veren sarı kırmızılı futbolcular hazır bir görüntü vermezken, takımda Belhanda, Mariano, Marcao, Babel, Jimmy Durmaz, Selçuk İnan ve Seri’nin performansları taraftarları şoke etmesine yetti.
Başakşehir'le prensipte anlaşmaya varan Sturridge, Trabzonspor'un biraz daha fazla ücret teklif etmesi karşısında bordo mavili kulüple el sıkıştı.
Dün akşam Denizlispor taraftarlarıyla sert bir tartışma yaşayan Hasan Şaş ve Necati Ateş yine bildik görüntüleri verdi.
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