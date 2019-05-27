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27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:58 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:08

Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi!

Hasan Şaş PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki "hakareti ve saldırısı" nedeniyle, Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar ise "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki "hakareti ve saldırısı" nedeniyle, Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar ise "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 27.05.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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