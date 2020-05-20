Hasan Şaş o haberleri fotoğraflarla yalanladı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş’ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.
Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "Galatasaray’da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır. Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Şaş ayrıca futbolcuların veda yazılarının görüntülerini paylaştı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı, video konferans aracılığıyla saat 14:00'te toplantı yapacak.
Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.
Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş içi bastırıyor. Başarılı futbolcu, Sarı-Lacivertlilere “Galatasaray'a söz verdim. Haziran ayının sonuna kadar bekleyeceğim ama anlaşmaya uymazlarsa sizinle görüşeceğim” dedi.
2.5 aydır teknik direktör koltuğu boş olan Fenerbahçe'de hoca adaylarının sayısı artıyor. Son dönemde çeşitli kaynaklarda tam 25 çalıştırıcının ismi sarı lacivertlilerin yeni teknik patron adayı olarak anıldı.