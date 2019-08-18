İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkasında yaşananlar

Spor Toto Süper Lig’in 2019-20 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş, maç sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Sürecin perde arkasında yaşanan olaylar ise ortaya çıktı.

Habertürk’ün haberine göre, olayların ardından Hasan Şaş, "Bize yakın mesafeden küfür ediliyor, müdahale edilmiyor. Biz tepki göstersek zaten 'Hasan Şaş bunu hep yapıyor' gibi linç haberleri çıkıyor. Allah her şeyi görüyor. Orada bulunanlar şahit. Biz tribünde sakince oturmuşken, küfürlerle saldıranlar var. Bu adamlara hiçbir şey yapılmıyor. Bu adamlar serbest bırakılıyor" diyerek sitem etmişti.

Ertesi gün olaya dair Galatasaray cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi sebebiyle Hasan Şaş'ın istifa ettiği öne sürülüyor. Hasan Şaş'ın hem sessiz kalınması hem de kendisine küfür eden taraftarlara herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepki göstermek için böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

FATİH TERİM'İN TEPKİSİ NE OLACAK?

Galatasaray'daki son iki döneminde de yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın istifası sonrasında Fatih Terim'in ne yapacağı ise merak konusu oldu. Fatih Terim’in Hasan Şaş ile görüşerek istifa kararından döndürmeyi planladığı öğrenildi.

Öte yandan Milliyet’in haberine göre Galatasaray yönetimi, Hasan Şaş'ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Şaş'ın istifasına onay vermediği belirtildi.

Galatasaray'da yaşanan gelişmeler üzerine genç çalıştırıcının görevine devam edeceği bildirildi.