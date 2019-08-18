İşte Hasan Şaş'ın istifasının perde arkasında yaşananlar

Habertürk’ün haberine göre, olayların ardından Hasan Şaş, "Bize yakın mesafeden küfür ediliyor, müdahale edilmiyor. Biz tepki göstersek zaten 'Hasan Şaş bunu hep yapıyor' gibi linç haberleri çıkıyor. Allah her şeyi görüyor. Orada bulunanlar şahit. Biz tribünde sakince oturmuşken, küfürlerle saldıranlar var. Bu adamlara hiçbir şey yapılmıyor. Bu adamlar serbest bırakılıyor" diyerek sitem etmişti.
Ertesi gün olaya dair Galatasaray cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi sebebiyle Hasan Şaş'ın istifa ettiği öne sürülüyor. Hasan Şaş'ın hem sessiz kalınması hem de kendisine küfür eden taraftarlara herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepki göstermek için böyle bir karar aldığı düşünülüyor.
FATİH TERİM'İN TEPKİSİ NE OLACAK?
Galatasaray'daki son iki döneminde de yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın istifası sonrasında Fatih Terim'in ne yapacağı ise merak konusu oldu. Fatih Terim’in Hasan Şaş ile görüşerek istifa kararından döndürmeyi planladığı öğrenildi.
Öte yandan Milliyet’in haberine göre Galatasaray yönetimi, Hasan Şaş'ın yanında yer alarak kararından vazgeçmesini istedi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Hasan Şaş'ın istifasına onay vermediği belirtildi.
Galatasaray'da yaşanan gelişmeler üzerine genç çalıştırıcının görevine devam edeceği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig’in 2019-20 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Denizlispor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray’da yardımcı antrenör Hasan Şaş, maç sonrası yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurmuştu. Sürecin perde arkasında yaşanan olaylar ise ortaya çıktı.
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Galatasaray’ın transfer sezonunu artıda kapatması gerekiyor. Bu bağlamda oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar bunu başaramazsa Luyindama’dan Şampiyonlar Ligi’nde faydalanamayacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunun ilk maçında deplasmanda Sivasspor’a 3-0 mağlup oldu. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların farklı yenilgisini değerlendirdi.
Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Riza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın sıkıntısı ne? Alen Markaryan yazdı
Alman basınında, Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’nın artık F.Bahçe’ye yakın olduğu ve diğer ihtimallerin giderek azaldığı yazıldı.
Genç Türk oyuncuları kadrosuna katan Roma, şimdi de Beşiktaş’ın forveti Güven Yalçın’ı transfer etmek için harekete geçti. İtalyan basınına göre iki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor ve imzalar atılabilir.