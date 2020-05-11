Hasan Şaş kaç yaşında, nereli? Hasan Şaş neden istifa etti?

Hasan Şaş neden istifa etti? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun kolarak araştırılıyor. Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku yaşandı. Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Taraftarlar ve futbolseverler Hasan Şaş'ın neden istifa ettiğini araştırmaya başladı. İşte Galatsaraylı Hasan Şaş hakkında merak edilenler...

Galatasaray teknik heyetinde bugün istifa şoku yaşandı. Hasan Şaş istifa etti. Taraftarlar ve futbolseverler Hasan Şaş'ın neden istifa ettiğini araştırmaya başladı. Hasan Şaş neden istifa etti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Galatsaraylı Hasan Şaş'ın açıklamasına ve hakkında merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HASAN ŞAŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın" açıklamasında bulundu.

HASAN ŞAŞ KAÇ YAŞINDA?

Hasan Gökhan Şaş, 1 Ağustos 1976'da Karataş, Adana'da doğdu. 1996 Yılında Ankara 50.Yıl Lisesinden mezun oldu. 1.77 cm ve 75 kilo olan futbolcu, spor hayatına amatör olarak Akdeniz Karataşspor Kulübünde başladıktan sonra Adana Demirspor ve Ankaragücü'nde oynadı. 1998 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Takımdaki ilk sezonda oynanan bir Türkiye Kupası maçında dopingli çıkınca (1998-99 sezonunda, geçirdiği grip nedeniyle kulüp doktorları tarafından kendisine verilen ilacın içerdiği ve yasak listesinde yer alan maddenin doping testinde pozitif çıkması sonucu) 6 ay men cezası aldı. Galatasaray takımıyla oynadığı 310 maçta toplam 40 gol attı.

Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazandığı 2000 yılında kadroda yer almaktaydı. Bugüne kadar 47 kez milli takımda oynayan ve 4 golü olan futbolcu, Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülüğü aldığı kadroda bulundu. Aynı sene FIFA tarafından 2002 Dünya Kupası'nın en iyi 6. oyuncusu seçildi. France Football tarafından da Avrupa'nın en iyi 11. futbolcusu seçilmiş olan Hasan Şaş, Dünya Kupası sonrası Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif almasına rağmen Galatasaray Spor Kulübü'nde kalmayı tercih etti.

2009 yılında Galatasaray ile sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine aktif futbol yaşamına 33 yaşında son verdi.