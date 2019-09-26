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  3. Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum

Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum

Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum

Geçtiğimiz haftalarda rakip tribünlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istifa ettiğini açıklayan, ancak bu kararı Fatih Terim tarafından veto edilen Hasan Şaş, dünkü idmanda takımla beraber çalışmalara katıldı.

Cezası nedeniyle tıpkı Terim gibi kulübede yer alamayan Şaş, antrenman sonrasında, "Galatasaray'ın bir neferi olmak, Galatasaray'ın sembolü olmak, benim hayatta tutunduğum en büyük aşk. Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum" ifadelerini kullandı.

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