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aksam.com.tr
  • 18 Ağustos 2019 Pazar 14:32
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  • 18 Ağustos 2019 Pazar 15:41

Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı

Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı

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Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevine geri döndüğünü açıkladı. Şaş, "Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.

Hasan Şaş yaptığı açıklamada, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şafkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemeiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamışgibi yoluna devam etmeni birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.

GALATASARAY DA AÇIKLADI

“Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.

Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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