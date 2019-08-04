Hasan Şaş 2 kez onu izledi!

AKŞAM
G.SARAY’DA transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefl eyen Sarı-Kırmızılılar, golcü transferinde işi sıkı tutuyor. Diagne’yi Katar ekibi Al-Rayyan’a 14 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray, elde edilecek kaynakla forvet hattını komple değiştirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın en az 2 forvet alması bekleniyor. Marsilya’dan kiralanan ve bu sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Kostas Mitroglou’yla da yollar ayrılacak.
1.91 BOYUNDAKİ KULE
Yönetim eğer Mitroglou’nu gönderebilirse, bu bölgeye scout ekibinin önerdiği bir ismi almayı hedefl iyor. Listede Gent’li Yaremchuk da bulunuyor. 23 yaşındaki Ukraynalı Yaremchuk, yardımcı antrenör Hasan Şaş tarafından iki kez canlı olarak izlendi. Kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi olan genç yıldız, 1.91’lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Fatih Terim, kadroda mutlaka uzun boylu ve fizik gücü yüksek bir forvet istiyor. Bu nedenle listede benzer birçok oyuncu var.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.
FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.
KANARYA’NIN Sevilla’dan kadrosuna katmak için uğraştığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer için Başakşehir’in de devreye girdiği iddia edildi.
TEKNİK Direktör Ersun Yanal, Alper Potuk’u yeni transfer olarak görüyor ve bu sezon ondan katkı alabileceğini düşünüyor.
Yıldız orta saha oyuncusunun net tavrı, her şeyi kolaylaştırdı: Kayseri Başkanı Erol Bedir, Deniz için, “F.Bahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Biz de onay verdik. Bunun üzerine Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık” dedi.
VİİTORUL Teknik Direktörü Hagi, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Gent’e elendikleri karşılaşmanın ardından eleştirilere G.Saray’da forma giydiği yılları örnek göstererek yanıt verdi.