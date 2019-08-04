Hasan Şaş 2 kez onu izledi!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...

AKŞAM

G.SARAY’DA transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefl eyen Sarı-Kırmızılılar, golcü transferinde işi sıkı tutuyor. Diagne’yi Katar ekibi Al-Rayyan’a 14 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray, elde edilecek kaynakla forvet hattını komple değiştirmeyi planlıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın en az 2 forvet alması bekleniyor. Marsilya’dan kiralanan ve bu sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Kostas Mitroglou’yla da yollar ayrılacak.

1.91 BOYUNDAKİ KULE

Yönetim eğer Mitroglou’nu gönderebilirse, bu bölgeye scout ekibinin önerdiği bir ismi almayı hedefl iyor. Listede Gent’li Yaremchuk da bulunuyor. 23 yaşındaki Ukraynalı Yaremchuk, yardımcı antrenör Hasan Şaş tarafından iki kez canlı olarak izlendi. Kulübüyle 2021’e kadar sözleşmesi olan genç yıldız, 1.91’lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Fatih Terim, kadroda mutlaka uzun boylu ve fizik gücü yüksek bir forvet istiyor. Bu nedenle listede benzer birçok oyuncu var.