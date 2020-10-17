Hasan Kartal ve Rizesporlu taraftarlardan kan bağışı kampanyasına destek

Kartal, beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri ile Türk Kızılay'ın 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki çadırını ziyaret etti, yetkililerle görüştü.
Başkan Kartal, Çaykur Rizespor Kulübü ile Doğu Karadeniz Kızılay Bölge Başkanlığı tarafından "Sevdan için Kan Ver" sloganı ile yürütülen kan bağışı kampanyasına destek veren taraftarlarla da bir süre sohbet etti.
Kampanyanın Türkiye çapında örnek olmasını dileyen Kartal, kanın ne zaman ve kime lazım olacağının belli olmadığını söyledi.
Kartal, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bu duyarlılığın her zaman devam etmesini diliyorum. Katılım oranı yüksek, 1200 civarında taraftarımız kan bağışında bulundu. Burada forma bir vesile, asıl amaç kan bağışı. Kızılay'ın ihtiyacı olan kanın bir şekilde temin edilmesine destek vermeyi çalışıyoruz." diye konuştu.
Hasan Kartal, bir hafta önce başlayan kampanyanın bugün sona ereceğini de sözlerine ekledi.
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