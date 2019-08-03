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aksam.com.tr
  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 18:53
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  • 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:32

Hasan Kartal: Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var

Hasan Kartal: Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var

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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var. İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, transfer çalışmalarını bir noktaya getirdiklerini söyledi.

Sezon hazırlıklarının yanı sıra kadroya katacakları oyuncular konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirten Kartal, "Üç veya dört futbolcuya daha ihtiyacımız var. İki forvet, bir stoper ve bir de on numara almayı planlıyoruz. Bu sporcuları da kadroya kattığımızda iyi bir takım oluşturmuş olacağız. Bu konuyu teknik direktörümüz ile görüştük. Bu sene içimiz rahat bir şekilde maç izleyeceğiz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Hasan Kartal, transfer yapmanın her zaman dikkat gerektiren zor bir işlem olduğuna dikkati çekerek, "Futbolcuyla anlaşmak ve kulübüyle anlaşmak zor. Boldrin ile uğraşıyoruz. kendi oyuncumuz olmasına rağmen diğer kulüpten almakta sıkıntı çekiyorsun. Onların isteği farklı oluyor. Sporcu biraz parladı, biraz fazla istiyor. Ekonomiyi düşünmek zorundasın. Bunların hepsini yan yana getirdiğimiz zaman yine de bayağı bir yol aldık. Üç veya dört sporcu daha aldıktan sonra takımımız tamam olacak. Onu da kısa sürede alarak takımımızı tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Vedat Muric ile ilgili sonraki satışından yüzde 15 pay koyduk"

Bütçede bir sorun olmadığını da aktaran Kartal, şöyle devam etti:

"Bütçede bir sorun yaşamayacağız. Diğer kulüplere nazaran biz biraz daha dikkatliyiz. Çok fazla para vererek transfer yapmaktan yana değiliz. İyi, ucuz, kaliteli olacak ve bütçemizi sarsmayacak. Biz önümüzü görüyoruz ve bütçemizi ona göre ayarlıyoruz. Bu yıl 10-12 milyon avro civarında bir bütçe düşünüyoruz. Vedat Muric ile ilgili sonraki satışından yüzde 15 pay koyduk. Fenerbahçe'den aldığımız sporcuları biliyorsunuz. Onun dışında bir periyot çerçevesinde ödemesini yaptık. Sanıyorum üç veya dört ay içerisinde bedeli ödenecek. Bir de sponsorluk sözü verdiler. Bu sponsorluğu satışın içinde mi yoksa dışında mı düşünüyoruz bilmiyorum ama bir söz aldık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan. 500 bin avro çerçevesinde bir sponsorluk. Bu da centilmenlik anlaşmasıdır. Çünkü anlaşmanın içerisinde yazmayan bir şeydi. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum."

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü

Başkan Kartal, Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümünü etkinliklerine Çaykur Rizesporlu bir çocuğun katılmasıyla ilgili bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetimdeki arkadaşlarla aldığımız bir karardır. Doğrusu da budur. O fotoğrafa baktığınız zaman bir şeyler almanız gerekiyor. O aldığımız şey bu şekilde davranmamızı gerektiriyordu. Taraftarların yüzde sekseni bizi takdir ediyor, yüzde yirmisinde bir problem var. Onlarda bu konuyu anlamadığı için problem var. 'Bizi şu takım düşürdü, bizi bu takım şampiyon yaptı' öyle bir şey yok. Biz Çaykur Rizespor'uz. Biz ne yapıyorsak kendimiz yapacağız. Biz düştüysek kendimiz düştük. Kendimiz öz eleştiri yapacağız. Biz neyi yanlış yaptık da düştük?. Bizi başka bir takım düşürebilir mi?. Bizden daha güçlü kimseyi görmüyorum. Bu yönetim kurulu güçlü bir yönetim kuruludur ve takımın arkasındadır. Bu yönetim kurulu bu takımı düşürüyorsa sorun yönetim kurulundadır. Bizi sorgulayın. Çünkü bunu biz yönetiyoruz. Yoksa bir başka takım bizi düşürecek. Biz veya Çaykur Rizespor bu kadar mı aciz."

"Ben bunu kabullenemiyorum." diyen Hasan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana bazı yerlerde söylüyorlar, bu takım sizi düşürdü, öyle bir şey var mı? Beni başka biri düşürecek. Kimin gücü var. Güç bizde. Eğer gücümüzü kaybedersek o zaman bizi Ahmet veya Mehmet düşürmüş. Onun suçu değil ki. Biz düşüyoruz. Biz Çaykur Rizespor'uz. Her kulüple iyi olacağız. Trabzonspor dibimizde. Komşumuz. Bir başkasıyla niye kötü olacağız?. Biz hiç bir takımla kötü olmayacağız. Spor birleştiricidir, kaynaştırmaktır. Bu yönetim takımı en iyi seviyeye getirmek için elinden geleni yapacak. Yapamıyorsa bırakacak. Rize'nin milliyetçileri gelecek ve onlar yönetecek. Sizi şu kulüp düşürdü diye. İnanın bu zoruma gidiyor. Bizi kimse düşüremez."

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