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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 16:31
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Hasan Kartal: Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediği doğrudur

Hasan Kartal: Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediği doğrudur

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, transferde ismi sıkça geçen kaleci Gökhan Akkan ile ilgili olarak, "Gökhan'ı biz bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ın istediği doğrudur. Gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yeni transferler için düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Milli kalecileri Gökhan Akkan'ın taliplerinin olduğuna vurgulayan Kartal, "Gökhan'ı biz bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ın istediği doğrudur. Gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Beşiktaş para verir mi? Biz burada kalmasını istiyoruz. Bu sene ihtiyacımız var. Bu sene kalırsa daha iyi parlar ve seneye gidebilir diye düşünüyorum." diye konuştu.

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