Hasan Kartal: Beşiktaş'ın Gökhan Akkan'ı istediği doğrudur

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Galatasaray transferde sağ gösterip, sol vuruyor Orta saha transferini liglerin bitimine kısa bir süre kala sonlandıramayan sarı kırmızılı takım, bombayı patlatmak üzere. Galatasaray, Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız ismini gündemine aldı.

Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış! Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış! Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.

Galatasaray iki yıldız için yeniden masada Galatasaray iki yıldız için yeniden masada Galatasaray'ın, bonservis bedelleri yüksek olmasından dolayı askıya alınan Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için yeniden girişimlere başlandığı iddia edildi.

Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere Emre Çolak geri dönüyor! Anlaşma sağlanmak üzere Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan 29 yaşındaki Emre Çolak'a 600 bin euroluk teklif götürdü. Teklifi cazip bulan tecrübeli 10 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.