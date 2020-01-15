Hasan Davılcu: İlgili tüm federasyonları denetleyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, 2020 yılı içerisinde olimpiyatlar öncesi ilgili tüm federasyonların denetleneceklerini söyledi.

Davulcu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü günü basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hasan Davulcu, Türkiye'de şu ana kadar yapılan en geniş tabanlı çalıştayın devam ettiğini belirterek, "Bütün tarafların olduğu, herkesin sorunlarını, beklentilerini dile getirebildiği bir çalıştay. Umarız Türk sporu için faydalı olur." dedi.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı olarak görevlerinin federasyonları ve kulüpleri denetlemek olduğunu ifade eden Davulcu, "Her alanda olduğu gibi federasyonlar ve kulüplerin de denetlenmesi gerekiyor. Çünkü insanın olduğu yerde hata olur. Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 il müdürlüğünde 763 yurtta, 39 gençlik kampında, 369 gençlik merkezinde yaklaşık 65 bin personelle hizmet veriyor. Buraları denetliyoruz." diye konuştu.

Federasyonlara kamu kaynaklarının aktarıldığına dikkati çeken Davulcu, şunları kaydetti:

"Federasyonlar bakanlığa karşı sorumlu. Geçen sene 50'ye yakın soruşturma yaptık. Antrenörlük yönetmeliği bu sene değişti. 2020 yılında federasyonların bu yönetmeliklere uygun hareket edip etmediklerini de denetleyeceğiz. Bu anlamda federasyonlarımızın tamamı bakanlığımızın denetiminde. Aktarılan kamu kaynaklarının etkin verimli kullanılabilmesi, adil paylaşılma, doğru yere doğru şekilde aktarılabilmesi dolayısıyla sportif başarılarımıza olumlu etki edebilecek sonuçlar doğurabilmesi açısından önemli. Biz de bu anlamda 2020 yılı içerisinde olimpiyatlar öncesinde 20 federasyonumuzu denetleyeceğiz."

Davulcu, burada amaçlarınını federasyonların hatasını olabildiğince düzeltme yönünde onları teşvik etmek olduğunu aktararak, "Bir amacımız da onları doğru yola kanalize edebilmek, hatalarını önlemeye çalışmak. Onlarla masada denetim yaparken öte taraftan çalışma arkadaşlarımızla tribünlere gidip onları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız ailelerin imkanlardan eşit faydalanmasını sağlamak"

Davulcu, devletin spordaki imkanlarından tüm aile ve çocuklarının faydalanma hakkı olduğunu belirterek, "Çocuğunu, oğlunu, kızını evladını spora gönderen ailelerin olanaklardan eşit şekilde faydalanmasını temin etmek ve güvence oluşturmak bizim işimiz. Diyelim ki bir spora kanalize olan gencimiz, federasyon ya da ilgili kulübün hatasından kaynaklı bir problem yaşar ve mağdur olursa başvurabileceği ilgili merci biziz. Biz de kamunun denetim mekanizmasını kullanarak, oradaki o yanlışı düzeltmekle görevliyiz." diye konuştu.

Cuma günü çalıştayın sonuçları ile ilgili bir bildirge yayınlanacağını kaydeden Davulcu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu bildirgede bütün alanlarla ilgili görüşler olacak. Bu görüşleri kanun yapma sürecinde meclise aktarmak bakanlığımızın uhdesinde olacak. İnanıyorum ki cuma gününün sonunda Türk sporuna, federasyon ve kulüplerine ilişkin masaya yatırılmış ve sonuçlandırılmış bir fikir ortaya çıkmış olacaktır. Size yansımayan gerek CİMER üzerinden gerekse de yüz yüze çözmeye çalıştığımız onlarca konu masamıza geliyor. Bunları değerlendirmeye ve çözmeye çalışıyoruz. 3 yılda bir federasyonlarımızı denetliyoruz. Denetlemediğimiz zaman bazı problemlerle karşılaşabiliyoruz. Sayın Bakanımız da ifade etti, herkes şapkasını önüne koymalı, problemlerini açık açık ifade etmeli ve bu sorunlara birlikte çözüm üretmeliyiz."