Hasan Çetinkaya: Eden Hazard Fenerbahçe'ye söz vermişti

Hasan Çetinkaya, "Aslında fena bir futbolcu değildim. Fransa'da yaşarken U14 Milli Takımı'nda oynadım. Ardından Gençlerbirliği'ne 16 yaşımda transfer oldum ve as takımda oynamaya başladım. Filip Daems ve Roger Lukaku ile birlikte oynadım. Romelu ve Jordan'ın büyümelerini gördüm. Ancak, bir gün milli takımda oynarken 4 parçalı bir kırık yaşadım. Kariyerimin sonu anlamına geliyordu. 2 yıllık rehabilitasyon sürecinin sonunda dönmeye çalıştım ancak eski seviyeme asla ulaşamadım." ifadelerini kullandı.

"22 YAŞIMDA KULÜBÜ UEFA'DA TEMSİL EDİYORDUM"

Futbol hayatının bitmesinden sonra üniversiteye gittiğini söyleyen Hasan Çetinkaya, "Sonucunda, tüm derslerimi verdim. Gençlerbirliği'ne yabancı kontaklarım olduğunu söyleyerek bir teklif yaptım. Mezun olunca kramponlarımı astım ve Gençlerbirliği'nin genel menajeri oldum. Oldukça garip ve zorlu bir durumda. Takımın yarısı benden yaşlıydı. Ancak, sportif politikalar hakkında kararlı olmayı öğrendim. 22 yaşıma geldiğimde kulübü UEFA'da temsil ettim. Herkes, bu genç adam burada ne yapıyor diye merak ediyordu." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Gaziantepspor ve Ankaraspor dönemlerinin ardından 2009'da Fenerbahçe'nin Futbol Operasyonları'nın başına geçtiğini söyleyen Hasan Çetinkaya, "Kulübün tüm transferlerine direkt olarak dahil oldum. Tüm dünyada bağlantılarım oluştu. Juventus, Sevilla, Real Madrid..." açıklamasını yaptı.

"EN ÇOK KUYT İLE GURUR DUYUYORUM"

Van Persie, Nani, Raul Meireles, Mamadou Niang, Moussa Sow gibi isimleri transfer eden Hasan Çetinkaya, en çok Dirk Kuyt transferiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kuyt'ın transferi kulübe Avrupa mentalitesi ve vizyonu kattı. Diğer oyunculara bu mentaliteyi aşıladı. Genç oyunculara harika bir örnek oldu. Bir yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadık. Sadece Kuyt sayesinde değil ama onun önemli bir rolü vardı." dedi.

"HAZARD, F.BAHÇE İÇİN SÖZ VERMİŞTİ"

Eden Hazard ile henüz yıldız futbolcu 16 yaşındayken tanıştığını söyleyen Çetinkaya, "Onu Lille'de oynadığı dönemlerden, 16 yaşındayken tanıştım. Onunla arkadaşız. Bana Fenerbahçe'de oynayacağı sözünü verdi ancak sonrasında onu bir türlü ikna edemedim. Zaten, kariyeri ilerledikçe ikna etmek zorlaştı. Hala Eden ile ilişkim devam ediyor. Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir kutlama mesajı attım." ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK BİR KULÜBÜ BÜYÜTMEK..."

Fenerbahçe'deki görevi, Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte sona eren Hasan Çetinkaya, "Oktay Ercan, 3 ay önce benle kontak kurduğunda zaten birçok kulüpten teklif vardı. Oktay Ercan, burada modern futbol yapısını oluşturabileceği birilerini arıyordu. Burada küçük bir kulübü büyütme düşüncesi beni çok etkiledi. Bir kulübü baştan inşa etmek, belli bir yapıya ulaşmış bir kulüpte çalışmaktan daha iyi diyerek bu teklifi kabul ettim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)