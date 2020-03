Hasan Çavuşoğlu'ndan virüse karşı doğal yaşam

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, koronavirüs tehdidi nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından, kendisini sebze ve meyve yetiştiriciliğine verdi. Bahçesinde gün boyu mahsulleriyle ilgilenen Çavuşoğlu, yeni yapacağı muz serası için de iş makinesinin başına geçerek arazisini düzeltti.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından, kendi arazisindeki sebze ve meyvelerle ilgilenerek zaman geçiriyor. Bahçesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, çiftçi bir aileden geldiğini, Yörük kültürüyle yetiştiğini ve toprağa dokunmazsa stres atamadığını söyledi. Çavuşoğlu, koronavirüs uyarılarını dikkate alarak gerekmediği sürece evden çıkmadığını, çıktığında ise arazisinde doğayla iç içe olduğunu söyledi. Doğal yaşamın kendisi için önemli olduğunu belirten Hasan Çavuşoğlu, "Bugün arazide buldunuz beni. Şu anda gördüğünüz gibi burada bahçe çalışması var. İnşallah önümüzdeki günlerde buraya çok güzel bir muz serası yapacağız. Biz dünyaya gözümüzü açtığımızdan bu yana hayata tarımla, toprakla, hayvancılıkla başladık. Gördüğünüz gibi hepsi aynı şekilde devam ediyor. Toprağa ayağımız basmazsa biz yapamayız. Vazgeçemeyeceğimiz en önemli şey bağ bahçe işleri. Ben de severek yapıyorum. Burada iş makineleri de var. Zaman zaman burada makineye çıkıp operatörlere, 'Siz bir çay için' ya da 'Siz biraz dinlenin' diyorum. Keyifli de oluyor. Bazen kamyona çıkıyorum, bazen de diğer makinelere çıkıyorum. Hem vakit geçiriyoruz hem de işlerimizin başında duruyoruz" diye konuştu.

'TEMENNİMİZ VİRÜSÜN BİR AN ÖNCE BİTMESİ'

Koronavirüs tehdidinin bir an önce ortadan kalkmasını dileyen Çavuşoğlu, "Temiz hava, gördüğünüz gibi ormanın içi burası. Bu şekilde tarım işlerimizi de yürütüyoruz. Biraz daha bu işlere vakit bulduk ama temennimiz bu virüsün bir an önce bitmesi. Sağlık açısından da biliyorsunuz ki çok büyük çalışmalar var. Sağlık Bakanımız gece gündüz uyumuyor, Cumhurbaşkanımız da keza öyle. Sürecin önemini en başından beri iyi algıladılar ve çok iyi çalışmaları var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı için her türlü çalışmayı yapıyorlar ama bizler de dikkat etmemiz lazım. Bazı kurallara uymamız lazım. İnşallah bir an önce geçer ve herkes normal hayatına döner" dedi.

'FUTBOLCULARIN MORALİ İYİ'

Ligin ertelenmesinin ardından Alanyasporlu oyuncular ve teknik ekiple sürekli telekonferans yöntemiyle irtibatta olduğunu anlatan Hasan Çavuşoğlu, futbolcuların moralinin iyi durumda olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Futbolcuların ruh hali en son idmanda gayet iyiydi. O gün zaten izin verdik. Yarın inşallah bir toparlama süreci olacak. Teknik direktörümüzün verdiği izin süresi yarın bitiyor. Gayet iyi ve neşelilerdi. Tabii bu ortamda karamsar olmak veya başka boyutlara çekmek kimsenin faydasına olmaz. Ortada malum bir virüs var. Bunu atlatmak için her türlü çalışmayı başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız yapıyor. Tabii yapılan uyarılar var, yayınlanan genelgeler var. Bunlara halk olarak uymamız lazım. Ancak böyle atlatılabilir. Alanya biraz farklı bir yer, farkındalık olan bir yer. Onun için herkes evinde ailesiyle vakit geçiriyor. Futbolcularımızın bize herhangi bir serzenişi veya rahatsızlıkları dile getirilmedi. Sadece maçlar oynanmaya devam etseydi, Başakşehir maçında takım kaptanları genel koordinatöre 'Özel uçakla gitme imkanımız olabilir mi?' şeklinde bir öneri getirmiş. Bizim de öyle bir çalışmamız vardı. Zaten uçaklar da boş gidip geliyor bildiğim kadarıyla. Fakat sonra lig ertelendi ve biz de takıma izin vermiştik. Onun için şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı Allah'a şükür."

'BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Mayıs ayında ligin tekrar başlaması halinde sezonun tamamlanabileceğini kaydeden Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Geçen çoğumuzun telekonferansla katıldığı Kulüpler Birliği toplantısında, bir tarihte mutabık kalalım istedik. Hem Spor Bakanımızla hem Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşülerek bir tarih belirlenirse, en azından o tarih geldiğinde eğer sıkıntı devam ederse ertelenebilir ama karamsarlıktan iyidir. Herkesin kafasında soru işareti olmasın diye bir tarih belirleme aşaması konuşulmuştu. Kulüpler Birliği toplantısında bu süreci yürütmeyle alakalı kulüp başkanlarından oluşan bir heyet oluşturulması da konuşuldu. Şimdi bu sürecin çalışmasını yapıyoruz. Şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok. Temennimiz en kısa zamanda atlatılması ve liglerin yeniden başlatılması. İnşallah seyircili başlatılmasını arzu ediyoruz ama biraz beklememiz lazım."

'FUTBOLCULARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Koronavirüs tedbirleri süresince yabancı futbolcuların tedirginlik yaşamadığını aktaran Çavuşoğlu, oyuncuların durumlarının iyi olduğunu, tercüman aracılığıyla sürekli irtibatta olduklarını ve ihtiyaçları konusunda sürekli haberleştiklerini söyledi. Liglerin ertelenmesiyle birlikte yayın geliri ve tribün gelirlerinin olmamasından dolayı futbol kulüplerinde oluşan ekonomik kaygının alınacak tedbirlerle aşılması gerektiğine dikkat çeken Hasan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Tabii her kulüpte olduğu gibi Alanyaspor'da da bu kaygı var. Bunun olmama olasılığı zaten yok. Her şey ortada. Allah'tan bankaya veya oraya buraya pek borcumuz yok ama bizim de ihtiyacımız var. Tabii futbolculara da maaş ödememiz lazım. Maç oynanmadığı ve maç kazanmadığımız için şu anda öyle bir gelirimiz yok. Maç oynuyorsun, kazanıyorsun veya berabere kalıyorsun. Giderleri ve futbolcu maaşlarını karşılama imkanın oluyor. Şu anda öyle bir imkan da yok. Tabii ki futbolcularımızı mağdur etmeyeceğiz ama şu anki aşama zor. Onun için mutlaka her kulüpte ödeme sıkıntıları olacaktır, olmama şansı yok."

'HERKESİN VİCDANLI OLMASI LAZIM'

Futbolcuların 31 Mayıs'ta sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte, yeni dönem için yapılacak anlaşmalara koronavirüs salgınıyla ilgili madde eklenip eklenmeyeceği veya ek sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin soruya ise Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu sadece Alanyaspor'un veya Türk futbolunun sorunu değil, bu dünya ve Avrupa futbolunun da gündeminde olan bir konu. Bununla alakalı FIFA ve UEFA nezdinde bu çalışmalar yapılıyor zaten. Bizim de Kulüpler Birliği'nde en önemli gündemlerimizden birisi buydu. Bunu bekleyeceğiz. Bu süreçle ilgili kurduğumuz komite bunun da çalışmasını yapacak. Herkesin bu durumda vicdanlı da olması lazım. Artık bu süreçle ilgili bir genelge çıkarılması lazım. Yani genel anlamda, Avrupa ve dünya futboluyla alakalı. Sadece Türkiye'de ertelenmedi ligler. Türkiye en son ertelenenler arasındaydı. Bunun için de çalışmalar var, bekleyeceğiz."