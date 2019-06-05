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05 Haziran 2019 Çarşamba 11:37 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:37

Hasan Ali'nin alternatifi Kieran Gibbs

Hasan Ali'nin alternatifi Kieran Gibbs

Fenerbahçe'nin, West Bromwich'in sol beki Kieran Gibbs'i ikna etmeye yakın olduğu belirtildi.

Sol bek arayışındaki Fenerbahçe, West Bromwich'ten Kieran Gibbs'e sarı-lacivertli formayı giydirmeye yakın. 

İngiliz ekibine 1,5 milyon avroluk kiralama teklifi yapan Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuya ise yıllık 2,5 milyon euro sundu.

Kieran Gibbs'in teklife sıcak baktığı, son sözü West Bromwich'in söyleyeceği öğrenildi.

West Bromwich, Championship'te normal sezonu 4. sırada tamamlarken, Play-Off'larda ise yarı finalde elendi. Takımı Premier Lig'e çıkamamasına rağmen Gibbs çok iyi bir yıl geçirdi. 

Championship'te tam 36 maçta görev yapan ve 4 gol, 4 asistlik katkı sağlayan başarılı sol bek, özellikle güçlü fiziği ve dinamik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Gibbs transferinin gerçekleşmesi halinde savunmanın solunda Hasan Ali Kaldırım ile müthiş bir rekabet yaşanacak. 

(Türkiye)

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