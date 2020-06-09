Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan: Hiçbir kulüple anlaşmadık

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise Galatasaray ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.
Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir iddiaya göre Başkan Ali Koç, tecrübeli oyuncuya Galatasaray'la masaya oturduğu için kızgın ve kendisini takımda tutmak istemiyor. Hasan Ali cephesi ise bu söylentileri doğrulamıyor.
"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"
Sabah’a konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.
Son 8 sezondur Fenerbahçe formasını terleten 30 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, “Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız" dedi.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.