Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri Mirsad Türkcan: Hiçbir kulüple anlaşmadık

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a gideceği iddia ediliyordu. Konuyla ilgili oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan'dan açıklama geldi.

2020-21 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım. Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği öne sürülmüştü.



Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli sol bekin ise Galatasaray ile görüştüğü ve sezonun sona ermesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Hasan Ali'nin geleceği merak konusu olurken, milli oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan, oyuncusuyla ilgili çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir iddiaya göre Başkan Ali Koç, tecrübeli oyuncuya Galatasaray'la masaya oturduğu için kızgın ve kendisini takımda tutmak istemiyor. Hasan Ali cephesi ise bu söylentileri doğrulamıyor.

"HENÜZ HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMADIK"

Sabah’a konuşan Türkcan, Hasan Ali Kaldırım ile ilgili "Hasan Ali, tamamen lig ve kupadaki maçlara odaklanmış durumda. Tek amacı ligi hem kendisi hem Fenerbahçe için en iyi şekilde bitirmek. Sözleşme değerlendirmelerini sezon sonu yapacağız. Henüz hiçbir kulüple anlaşmadık." ifadelerini kullandı.

Son 8 sezondur Fenerbahçe formasını terleten 30 yaşındaki sol bek, bu sezon çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.