  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Haziran 2020 Cumartesi 13:03
  • |
  • Son Güncelleme:

Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray açıklaması

Hasan Ali Kaldırım'dan Galatasaray açıklaması

Paylaş

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Hasan Ali Kaldırım, kendisiyle ilgili ortaya atılan transfer iddialarına yanır verdi.

Hasan Ali Kaldırım’ın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Henüz Sarı-Lacivertliler ile anlaşma sağlamayan Milli sol bekin ezeli rakip Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edildi.

Hasan Ali bu konuyla ilgili olarak, “Ben Fenerbahçe’de mutluyum. Bu takımın kaptanlarından biriyim. Şu anda bunları düşünmüyorum. Önümüzde kazanmamız gereken bir Türkiye Kupası var. Kısacası tek gündemim futbol. Zamanı gelince yönetimle oturup konuşuruz” dedi.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor hedeflerini değiştirmeyecek

title

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda Erkan Toğan dönemi

title

Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...
Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'da cezanın kalkması o isimde bitiyor! İşte formül...

Trabzonspor'un aldığı cezanın iki gerekçesinden biri Muharrem Usta'nın kulüpte kalan 55 milyon TL'sinin (Faiziyle beraber 83 milyon TL) ödenmemesi. Usta muvafakatname verir de, “Alacağım yok” derse Trabzon'a Avrupa yolu açılacak.

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...
Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Beşiktaş yeni Atiba'sını buldu! Koptu geliyor...

Siyah-Beyazlılar, indirim fırsatını iyi değerlendirdi... Feyenoord, 800 bin euro yıllık ücret alan Leroy Fer'e koronavirüs nedeniyle vergiler hariç yüzde 12.5'luk indirimli yeni bir teklif sundu. Araya giren ve 1 milyon euro net teklif eden Kartal, 3 yıllık imzayı attırdı.

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango

Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a, piyango gibi bir teklif geldi. Aslan'da ilk teklif Al Nasr'a kiralanan Maicon'a gelirken, ikinci teklif kasayı dolduracak cinsten...

Vedat Muriqi Lazio'da
Vedat Muriqi Lazio'da

Vedat Muriqi Lazio'da

İtalyan basını, Lazio'nun hem Fenerbahçe hem de Kosovalı forvetle her konuda anlaştığını yazdı. Resmi imzalar için sezon sonu bekleniyor.

Galatasaray'dan dev operasyon
Galatasaray'dan dev operasyon

Galatasaray'dan dev operasyon

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir bir sezon daha kiralamak için uğraşılan Henry Onyekuru ve Mario Lemina'yı bonservisleriyle almaya karar verdi. İki yıldızın parası, mevcut kadrodaki oyuncuların satışından karşılanacak. Seri için de bir plan yapıldı.

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'
'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'

'Koç'tan daha fazla hizmet ettim'

Nihat Özdemir, “Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye, şu anki Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır” diye konuştu.

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz
FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz

FLAŞ! G.Saray'ın gözdesi artık bonservissiz

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia, sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin sözleşmesini sezon sonunu beklemeden feshetti. Yıldız golcünün adı sık sık Galatasaray ile anılıyordu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.