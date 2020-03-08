Hasan Ali Kaldırım'dan 4. hakeme sert tepki

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile 2-2 berabere kaldığı maçta, Hasan Ali Kaldırım ile 4. hakem Direnç Tonusluoğlu arasında çok konuşulacak bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maçta sarı lacivertli futbolcular, hakem Zorbay Küçük ve ekibinin yönetimini beğenmedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, hakem kararlarına tepki gösterdi.

54. dakikada yaşanan pozisyonda Hasan Ali takımı lehine taç kararı beklerken, hakem Zorbay Küçük, dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'nun uyarısıyla topu Denizlispor'a verdi.

Hasan Ali Kaldırım, bu karar karşısında sinirlendi ve 'Al sen kullan' diyerek topu Direnç Tonusluoğlu'na verdi. Bu hareketin ardından Zorbay Küçük, Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi.

İşte o an...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)