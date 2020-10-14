Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koç, Emre Belözoğlu'ndan transferlere kadar birçok önemli konuya değindi.

Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi

UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.