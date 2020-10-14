Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

A Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşadı.
Sırbistan'ın 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile attığı golün ardından Hasan Ali Kaldırım, kenara değişiklik işareti yaptı.
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık nedeniyle değişiklik istemesinin ardından oyuncu değişikliği 27. dakikada gerçekleşti. Kenara gelen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koç, Emre Belözoğlu'ndan transferlere kadar birçok önemli konuya değindi.
Türkiye'de stadyumlar A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'ı konuk ettiği karşılaşmayla birlikte kapılarını taraftarlara açtı.
Beşiktaş'ta Mensah'ın Gana milli takımı kampı dönüşünde uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı
UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.