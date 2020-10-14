  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

Paylaş

A Milli Takım'da Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlanarak 27. dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı.

A Milli Takım'ın Sırbistan ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşadı.

Sırbistan'ın 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile attığı golün ardından Hasan Ali Kaldırım, kenara değişiklik işareti yaptı.

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık nedeniyle değişiklik istemesinin ardından oyuncu değişikliği 27. dakikada gerçekleşti. Kenara gelen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Türkiye - Sırbistan
CANLI | Türkiye - Sırbistan

CANLI | Türkiye - Sırbistan

Mert Hakan: İyi ki F.Bahçe'deyim
Mert Hakan: İyi ki F.Bahçe'deyim

Mert Hakan: İyi ki F.Bahçe'deyim

Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı
Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

Hasan Ali Kaldırım, Sırbistan maçında sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç isteyip de alamadığı 3 futbolcuyu tek tek açıkladı
Ali Koç isteyip de alamadığı 3 futbolcuyu tek tek açıkladı

Ali Koç isteyip de alamadığı 3 futbolcuyu tek tek açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Koç, Emre Belözoğlu'ndan transferlere kadar birçok önemli konuya değindi.

Taraftarların milli maça ilgisi büyük
Taraftarların milli maça ilgisi büyük

Taraftarların milli maça ilgisi büyük

Türkiye'de stadyumlar A Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan'ı konuk ettiği karşılaşmayla birlikte kapılarını taraftarlara açtı.

Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı
Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı

Bernard Mensah, koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ta Mensah'ın Gana milli takımı kampı dönüşünde uygulanan koronavirüs testi pozitif çıktı

Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi
Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi

Marcao'nun yerine gelecek stoper belli oldu! Demir gibi

UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.

Hükmen mağlubiyet kaldırılıyor
Hükmen mağlubiyet kaldırılıyor

Hükmen mağlubiyet kaldırılıyor

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda koronavirüs kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı kaldırılacak.

'Kulüplerin dayanma gücü gün geçtikçe azalıyor'
'Kulüplerin dayanma gücü gün geçtikçe azalıyor'

'Kulüplerin dayanma gücü gün geçtikçe azalıyor'

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgınının futbol ekonomisi üzerindeki etkisinin çok ağır olduğunu söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.