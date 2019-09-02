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  3. Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisine yetişiyor

Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisine yetişiyor

Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisine yetişiyor

AUDİ Cup’ta Bayern Münih maçında ayak taban zarı yırtılan Fenerbahçe’nin milli sol beki Hasan Ali Kaldırım’a yoğun tedavi uygulanıyor.

Ligin ilk üç maçında forma giyemeyen Hasan Ali’nin, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında da oynayamayacağı açıklandı. 29 yaşındaki oyuncunun 6.haftada Galatasaray ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Özel programla çalışmalarına devam eden Hasan Ali, “Formamı çok özledim. İnşallah Galatasaray maçına yetişirim” dedi.

(Star)

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