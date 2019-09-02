Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray derbisine yetişiyor

Ligin ilk üç maçında forma giyemeyen Hasan Ali’nin, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarında da oynayamayacağı açıklandı. 29 yaşındaki oyuncunun 6.haftada Galatasaray ile oynanacak derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Özel programla çalışmalarına devam eden Hasan Ali, “Formamı çok özledim. İnşallah Galatasaray maçına yetişirim” dedi.

(Star)