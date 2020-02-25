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aksam.com.tr
  • 25 Şubat 2020 Salı 14:07
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  • 25 Şubat 2020 Salı 14:07

Hasan Ali Kaldırım Galatasaray derbisinde sıfır çekti

Hasan Ali Kaldırım Galatasaray derbisinde sıfır çekti

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Uzun süreli sakatlığının ardından Galatasaray derbisinde sahalara geri dönen Hasan Ali Kaldırım, kritik maçta ‘sıfır’ çekti.

İyileşmesine rağmen neden oynatılmadığı sorulan Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında sınıfta kaldı. 78 gün sonra on birde sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu; şut, kilit pas, ara pas, adam geçme, top kapma, top çalma ve engellenmiş şut istatistiklerinde "sıfır" çekti. Hasan Ali, ikinci yarıda ilk devreye göre biraz daha hareketli oynarken, 1'i isabetli 4 orta yaptı, 1 hava topu kazandı.

Fenerbahçe derbide bu sezonun en zayıf hücum performanslarından birini sergiledi. Sarı-lacivertli oyuncular 90 dakika boyunca rakip kaleye 4 isabetli şut attı. Bu 4 şutun 2'si 88. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici'den geldi. Diğer isabetli şutları ise penaltıdan Kruse ve Dirar kaydetti. Kanarya iki hafta önce 1-1 biten Alanya maçında 3 isabetli şut atarak, bu sezonun en az isabetli şut attığı maçı oynamıştı.

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