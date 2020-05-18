Hasan Ali Kaldırım: Fenerbahçe'den ayrılmayı asla düşünmüyorum, burada misyonumu tamamlamadım

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Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam Süper Lig devi transferde bombayı patlattı! Anlaşma tamam Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş Milli yıldızı Fener'e getiriyor! Asıl bombası bakın kimmiş Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.

Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.

Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir Başarı çubuklu ruhunu bilenlerle gelir Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”

Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Güle güle Ozan Tufan! İşte yerine gelecek isim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.

Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Beşiktaş ilk transferini yaptı! Anlaşma tamam Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.