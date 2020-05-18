Hasan Ali Kaldırım: Fenerbahçe'den ayrılmayı asla düşünmüyorum, burada misyonumu tamamlamadım

Hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi.
Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.
2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı ve yalnızca 12 maçta forma giydi.
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Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Beşiktaş'ın, Deportes Tolima'da forma giyen file bekçisi Alvaro Montero ile anlaştığı iddia edildi. Kolombiya basınının son dakika olarak geçtiği habere göre, 25 yaşındaki eldiven gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevini yürütecek olan Emre Belözoğlu, 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in transferi için girişimlere başladı. Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuya telefon açan Emre Belözoğlu, Nuri Şahin'den “Ağabey şu an lige hazırlanıyoruz. Maçlar başlıyor. Sezonu bitirelim konuşuruz” cevabını aldı.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.