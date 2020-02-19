Hasan Ali Kaldırım: Derbide forma giyersem galibiyet için elimden geleni yaparım

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenen Hasan Ali Kaldırım adeta hırs küpü oldu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Kendisini oynamak için çok hazır hissettiğini belirten tecrübeli sol bek, "Forma giymem halinde galibiyet için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın önünde galibiyet sevinci yaşamayı çok özledim." sözlerini sarf etti.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 8 resmi maça çıkabildi. Sarı-Lacivertli sol bek sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Hasan Ali Kaldırım, bu maçlarda takımına gol veya asist katkısı yapamadı.

(Takvim)