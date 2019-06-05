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05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:00

Hasan Ali, Ada'ya çok sıcak

Hasan Ali, Ada'ya çok sıcak

Hasan Ali, İngiliz ekibi West Ham’ın ilgisinden memnun. Tecrübeli sol bek, kariyerinde yeni bir yelken açmaya sıcak bakıyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN sezon başında en çok istenmeyen, sonradan gösterdiği azimle en beğenilen oyuncusu olan Hasan Ali Kaldırım, İngiltere’ye yolcu olabilir. Ada basınındaki iddialarda, West Ham United’ın 5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanarak tecrübeli sol beki kadrosuna katacağı ciddi ciddi konuşuluyor. F.Bahçeli taraftarların gitmesine karşı çıktığı Hasan Ali, Premier Lig rüyasını da geri çevirmeyi düşünmüyor. Fenerbahçe ile Haziran 2020’ye kadar mukavelesi olan Hasan Ali, bu sezon çıktığı 41 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verdi. Sakat olduğu dönemde de fedakarlık yapıp, kaptanlığı üstlendi. Ancak çok uzun bir dönem eleştirilerden yıpranan ve duygusal olarak yorgun gözüken Hasan Ali, hem kariyerini parlatmak hem de rahatlamak adına İngiltere ihtimalini değerlendirecek. Sarı-Lacivertli yönetimin, Hasan Ali’de nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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