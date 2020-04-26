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aksam.com.tr
  • 26 Nisan 2020 Pazar 14:21
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  • 26 Nisan 2020 Pazar 14:21

Harun Tekin'in menajerinden flaş açıklama

Harun Tekin'in menajerinden flaş açıklama

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Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından takımda 2. kaleci pozisyonuna gerileyen Harun Tekin'in Sarı Lacivertli ekipten ayrılabileceği iddia edilmişti. Tecrübeli kalecinin menajerinden son durumla ilgili olarak bir açıklama geldi.

Sezon başında Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından takımda 2. kaleci pozisyonuna gerileyen Harun Tekin'in Sarı Lacivertli ekipten ayrılabileceği iddia edilmişti. Tecrübeli kalecinin menajerinden son durumla ilgili olarak bir açıklama geldi. Fenerbahçeli Harun Tekin'in menajeri Ömer Koray Uzun, oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Harun Tekin'in menajeri Ömer Koray Uzun, TRT Spor'a konuştu ve transferle ilgili olarak "Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli kalecinin sarı lacivertli kulüpten ayrılacağı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Uzun, "Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun Tekin önemli bir kaleci ve milli takım seviyesine yükselmiş bir isim. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." dedi.

Bu sezon 7 maça çıktı

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferinden sonra yedek kaleci pozisyonuna düşen Harun Tekin bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol yerken, 6 mücadelede kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe 2018 yılında transfer ettiği 30 yaşındaki kaleci için Bursaspor'a 2 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödemişti. Harun'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek. 

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