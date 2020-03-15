Harun Tekin'in Konyaspor maçında taç atışı kullanması sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada ilginç bir an yaşandı.
Sarı lacivertlilerde kaleci Harun Tekin, dakikalar 70'i gösterdiğinde taç atışı kullandı
Harun'un taç kullanması sosyal medyada dikkat çekerken, sarı lacivertli taraftarların büyük bir kısmı da duruma tepki gösterdi.
Öte yandan Fenerbahçe, 9 kişi kalan rakibi Konyaspor karşısında maçı isabetli şut çekemeden tamamladı.
İŞTE BAZI PAYLAŞIMLAR:
"Harun abi niye taç kullanıyorsun"
"Artık sinirim bozuluyor. Biz nasıl bir mevzuyuz Harun taç falan kullanıyor iyice çizittik"
"Takımımızda Harun Tekin taç kullanıyor. Tweet bu kadar"
"Harun taç falan kullanıyor. Bu takım daha n’apabilir dedikçe her hafta başka saçma bir senaryo izliyoruz"
"Harun taç mı kullandı yoksa yanlış mı gördüm"
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