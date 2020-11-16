Harun Tekin'in ameliyatı başarılı geçti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun'un ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Harun Tekin'in bu gece hastanede kalacağı ifade edilirken, oyuncunun 3 hafta sonra maskeyle idmanlara başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.
Futbolcuya ziyaretlerin pandemi dolayısıyla on-line olarak yapıldığı da öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, tek hedefinin takımın başarısı olduğunu söyledi.
Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.
Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya sunduğu hükmen mağlubiyet formülü için 3 farklı öneri etrafında birleşti.
Yıldız futbolcu son 2 haftalık antrenman performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Takımdaki Kovid-19 krizine çare arayan Sergen Yalçın'ın, Başakşehir maçında Ljajic'e forma vermeyi planladığı ortaya çıktı