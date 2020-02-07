Harun Tekin sezon sonu yolcu!

AKŞAM
SEZON başında formayı Altay kaptıran Harun Tekin’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Harun’un menajeri bu konuda bazı kulüpler görüşmelere devam ediyor. 30 yaşındaki fi le bekçisinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılında sona eriyor.
Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor - Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.
Tottenham ve Burnley’in ardından A.Villa ile Monaco da Vedat Muriqi ile ilgilenmeye başladı. Hollanda basınına göre de başarılı golcünün satışından F.Bahçe 35 milyon euro gelir bekliyor
Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.
TÜRKİYE Kupası’nda 5, Süper Lig’de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi.
İngiliz ekibi, Trabzon’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır için bir serveti gözden çıkardı.