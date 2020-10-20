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aksam.com.tr
  • 20 Ekim 2020 Salı 19:16
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Harry Kewell, koronavirüse yakalandı

Harry Kewell, koronavirüse yakalandı

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AA

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, bugünkü Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.

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