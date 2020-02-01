Harry Kewell, Galatasaray idmanını ziyaret etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi, tedavilerinin ardından salon çalışmalarına devam etti. Florin Andone ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kondisyoner eşliğinde yükleme antrenmanı gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, sarı-kırmızılı kulübü ziyaret edip, antrenmanı da izledi.
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