Harry Kane şampiyonluk inancını yineledi

Harry Kane, Tottenham forması ile bu sezona fırtına gibi girdi ve maçtan maça performansını korumayı başardı.
Kuzey Londra derbisi sonrası açıklamalarda bulunan Kane, Spurs'ün son durumunu ve kendi formunu değerlendirdi.
"YOLUMUZ UZUN"
İngiliz süper yıldız açıklamasında; "Daha gidecek çok yolumuz var. Kendimizi kaptırmıyoruz. Tabii ki yapabileceklerimize inanmalıyız ama aynı zamanda işlerin bir anda tersine dönebileceğinin de farkında olmalıyız." dedi.
Spurs forveti, kendi form durumu için; "Muhtemelen hayatımdaki en iyi form durumunda olduğum dönemdeyim. Premier Lig'de artık her maç zor. Sezona en iyi başlangıcımız olduğu kesin ama daha önce de zirvede olduğumuz dönemler oldu. Önemli olan bunu koruyabilmek." açıklamasında bulundu.
Harry Kane, bu sezon Tottenham forması ile çıktığı 17 resmi maçta 14 gol ve 12 asist kaydetti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, devre arası transfer gündemine ve Mesut Özil'e de değindi. Koç, Özil için “Bizim için zor bir rüya” ifadelerini kullandı.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor.
Fatih Karagümrük, Guangzhou R&F ile sözleşmesini fesheden Dusko Tosic'i kadrosuna katıyor.
Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, hakareti nedeniyle PFDK'ya sevik edildi.
Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'yle ilgili son dakika transfer bombasını patlattı. Engin, Sarı-Lacivertlilerin Mesut Özil transferinin yüzde 90 bittiğini, stoper ve kanat takviyesiyle birlikte Fenerbahçe'nin ocak ayında toplam 3 transfer yapacağını söyledi.