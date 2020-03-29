Harry Kane için ayrılık vakti

İngiliz oyuncu, Tottenham'ın eski futbolcusu Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Futbolu Tottenham'da bırakıp bırakmayacağı sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayır da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." ifadelerini kullandı.
Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." şeklinde konuştu.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar" açıklamasını yaptı.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın efsanelerinden Nolberto Solano, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Peru'da bu yasağa uymayınca tutuklandı. Solano verdiği demeçte “çok pişmanım, özür diliyorum” dedi.
Bu sezon da futbolda umduğunu bulamayan Fenerbahçe, köklü bir değişime hazırlanıyor...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA'nın onursal üyesi Şenes Erzik, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in "Önceliğimiz ligleri bitirmek. Önemli olan haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kayıp bir sezon olur." sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu. Erzik, konuyla ilgili "Oynanmamış ve tamamlanmamış lig tescil edilmez. Bunu UEFA da FIFA da kabul etmez. Bu konuda birçok şey konuşuluyor ancak liglerin tescil edilmesi mümkün değil." diyerek liglerin devan edeceğinin sinyalini verdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkmadığını söyleyen Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Atiba Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim" dedi.
Galatasaray'ın İngiltere'den kiraladığı Florin Andone ile yollar sezon sonu ayrılıyor.
Sezona iyi başlayan fakat üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası bu sezon da şampiyonluk özlemini dindiremeyen Fenerbahçe'de radikal değişikler olacak. Tolga, Ferdi, Deniz Türüç gibi isimlerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, transfer döneminde ilk olarak bu bölgeye yeni kanat oyuncuları alacak.