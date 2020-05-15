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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 15:56
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 15:56

Harry Kane, eski takımına sponsor oldu

Harry Kane, eski takımına sponsor oldu

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, eski takımı Leyton Orient ile sponsorluk anlaşması yaptı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu.

İngiltere 4. Lig kulüplerinden Leyton Orient, bir dönem takımda kiralık olarak oynayan Kane'in gelecek sezon için forma göğüs sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu.

İç saha formasının üzerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı yer alacağı ifade edildi.

İkinci ve üçüncü formalarda ise yardım kuruluşları "Haven House" ile "Mind" isimlerinin bulunacağı belirtildi.

Kulübe yardımda bulunan Kane'in sponsorluk vasıtasıyla söz konusu yardım kuruluşlarına bağış yapacağı da kaydedildi.

Tottenham'ın altyapısında yetişen 26 yaşındaki İngiliz milli futbolcu Kane, ilk profesyonel maçına 2011'de kiralandığı Leyton Orient'te çıkmıştı.

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