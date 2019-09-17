Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7031
  • 6,3048
  • 275.596
  • 101447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Hans Vanaken: Galatasaray'ın zayıf noktalarına gideceğiz

Hans Vanaken: Galatasaray'ın zayıf noktalarına gideceğiz

Hans Vanaken: Galatasaray'ın zayıf noktalarına gideceğiz

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge'da Hans Vanaken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesinde Belçika ekibinin etkili isimlerinden Hans Vanaken, açıklamalarda bulundu. 

Club Brugge'ün Belçikalı orta saha oyuncusu Hans Vanaken, "Galatasaray'a karşı kendi oyunumuzu oynayacağız. Gol ve goller atmaya çalışacağız. Onların eksiklerini değerlendirerek maçı kazanmak için uğraşacağız. Real Madrid, PSG ve Galatasaray gibi takımlara karşı oynayacak olmak güzel. Baskılı oynamalıyız. Fırsat bulursak değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Hans Vanaken "Herkes, Galatasaray ile üçüncülük için yarışacağımızı söylüyor. Ancak biz maç maç bakacağız. Galatasaray deneyimli bir takım. Sadece savunmak için oynamayacağız. Fırsat arayacağız." açıklamasını yaptı.

''GALATASARAY'IN ZAYIF NOKTALARINA GİDECEĞİZ''

Belçikalı oyuncu, son olarak ''Çok deneyimli bir takım değiliz ama sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmayı seven bir takımız. Sahaya çıkınca elimizden geleni yapacağız ve bu maçı Galatasaray'a zorlaştıracak bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray'ın da zayıf noktaları var ve o noktaların üstüne gideceğiz.'' sözlerini kullandı.

"DIAGNE BİZE GALATASARAY'I ANLATTI"

Galatasaray'dan transfer ettikleri Mbaye Diagne'den bilgiler aldıklarını da söyleyen Vanaken, ''Diagne'ye Galatasaray hakkında neler bildiğini tabii ki sorduk. Takımına yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bize Galatasaray hakkında bazı bilgiler verdi.'' dedi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural Çağla'ya bakıyor
Yaşar İpek ile Yağmur Sarnıç yasak aşk mı yaşıyor?
Ünlü çiftten hayranlarını heyecanlandıran açıklama
Sen Anlat Karadeniz'den ayrılmıştı... Yeni adresi belli oldu
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
<p>Adana´da beyzbol sobasıyla darbettikleri kadını üzerine yanıcı madde dökerek yakmakla tehdit etti

Sopayla Darp Ettiler, Üstüne Yanıcı Madde Döktüler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incir ikramı

İşte 2019'un en iyi astronomi fotoğrafçıları!