Hans Vanaken: Galatasaray'ın zayıf noktalarına gideceğiz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Club Brugge maçı öncesinde Belçika ekibinin etkili isimlerinden Hans Vanaken, açıklamalarda bulundu.

Club Brugge'ün Belçikalı orta saha oyuncusu Hans Vanaken, "Galatasaray'a karşı kendi oyunumuzu oynayacağız. Gol ve goller atmaya çalışacağız. Onların eksiklerini değerlendirerek maçı kazanmak için uğraşacağız. Real Madrid, PSG ve Galatasaray gibi takımlara karşı oynayacak olmak güzel. Baskılı oynamalıyız. Fırsat bulursak değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Hans Vanaken "Herkes, Galatasaray ile üçüncülük için yarışacağımızı söylüyor. Ancak biz maç maç bakacağız. Galatasaray deneyimli bir takım. Sadece savunmak için oynamayacağız. Fırsat arayacağız." açıklamasını yaptı.

''GALATASARAY'IN ZAYIF NOKTALARINA GİDECEĞİZ''

Belçikalı oyuncu, son olarak ''Çok deneyimli bir takım değiliz ama sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmayı seven bir takımız. Sahaya çıkınca elimizden geleni yapacağız ve bu maçı Galatasaray'a zorlaştıracak bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Galatasaray'ın da zayıf noktaları var ve o noktaların üstüne gideceğiz.'' sözlerini kullandı.

"DIAGNE BİZE GALATASARAY'I ANLATTI"

Galatasaray'dan transfer ettikleri Mbaye Diagne'den bilgiler aldıklarını da söyleyen Vanaken, ''Diagne'ye Galatasaray hakkında neler bildiğini tabii ki sorduk. Takımına yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bize Galatasaray hakkında bazı bilgiler verdi.'' dedi.

(Sporx)